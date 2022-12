Verkehrsthemen beschäftigen den Wiesenbacher Rat

Welche Beschlüsse zum Thema Verkehr in Wiesenbach auf den Weg gebracht wurden und welche Erkenntnisse es aus der Bürgerbefragung gibt.

Mehrere Verkehrsregelungen, aber auch die Ergebnisse einer Bürgerbefragung der Seniorenberatungsstelle des Landratsamtes Günzburg von Einwohnerinnen und Einwohnern ab 60 Jahren beschäftigten den Wiesenbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Zusammenkunft.

Scheibenbergstraße: Die Gemeinde Wiesenbach möchte auch nach Aufhebung der Umleitung die Tonnage in der Scheibenbergstraße auf 7,5 Tonnen beschränken. Ausgenommen von dieser Regelung sind nach dem Beschluss des Gemeinderats zum einen der Anliegerverkehr, zum anderen Busse.

Es soll eine Beschilderung als Sackgasse geben

Burghofstraße: Sowohl für die Burghofstraße als auch für die Kapellenstraße will die Gemeinde eine Beschilderung als Sackgasse anbringen. Eine Anwohnerin hatte um das Aufstellen eines Schildes in der Burghofstraße gebeten, da ihren Angaben zufolge sehr viele Fahrzeuge fälschlicherweise in diese Straße abbögen, um dann festzustellen, dass es dort nicht weitergeht.

Bürgerbefragung: Einen besseren öffentlichen Nahverkehr sowie ein Lebensmittelgeschäft, eine Bank oder auch eine Post – das würden sich Wiesenbacher Bürgerinnen und Bürger über 60 Jahre laut einer Befragung der Seniorenberatungsstelle des Landratsamtes Günzburg wünschen. Hierfür erhielt jeder zweite Einwohner einen Fragebogen, von denen insgesamt 135 in der Kommune verteilt wurden. Weitere Erkenntnis aus der Aktion: Ein Großteil der Befragten lebt noch in den eigenen vier Wänden. Gleichzeitig besteht Interesse an neuen Wohnformen, sollte dies aufgrund von Einschränkungen im Alter nicht mehr möglich sein.

Lesen Sie dazu auch