Wiesenbach

vor 16 Min.

Warum Wiesenbach die Kindergartengebühren erhöht

Bürgermeister Gilbert Edelmann ist zuversichtlich, dass das neu errichtete Kindergartengebäude am Schwarzbach in Unterwiesenbach noch im Herbst dieses Jahres bezogen werden kann.

Plus Die Gebühren für den neuen Wiesenbacher Kindergarten werden angepasst. Sie sollen hochwertige Betreuung im neuen Gebäude garantieren.

Von Susanne Hofmeister Artikel anhören Shape

Die Höhe der Kindergartengebühren ist von mehreren Faktoren abhängig. Einen eigenen Kindergarten und eigenes Personal hat die Gemeinde Wiesenbach erst seit knapp zwei Jahren: eine Übergangslösung im Gebäude der „Alten Schule“ in Oberwiesenbach. Die Kinder wurden bis dato verteilt auf die Kindergärten in Neuburg und Bleichen. Nun beziehen die Kleinsten voraussichtlich im Herbst dieses Jahres das neu errichtete Gebäude in Unterwiesenbach. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde folglich die Anpassung der Kindergartengebühren beraten und beschlossen.

Gemeinde Wiesenbach leitet Kindergarten in Eigenregie

„Aus unserer Sicht bieten wir unseren Eltern und unseren Kindern mit dem neuen Gebäude und unseren Mitarbeiterinnen eine qualitativ sehr hochwertige Betreuung“, so erster Bürgermeister Gilbert Edelmann. Nachdem sich nach Ausschreibungen keine Trägergesellschaft gemeldet hatte, beschloss die Gemeinde bereits vor drei Jahren, den Kindergarten in Eigenregie zu leiten und zu betreuen. Für den neuen Kindergarten sind 65 Kinder genehmigt und bereits 59 angemeldet. Derzeit werden 37 Kinder in einer Interimsgruppe in der „Alten Schule“ in Oberwiesenbach betreut. Es wird zwei Kindergartengruppen plus eine Kleinkindergruppe in dem neuen Gebäude geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen