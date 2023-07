Wegen Formfehler: Wiesenbach schreibt den Hochwasserschutz neu aus

Plus Ein Formfehler macht die Neuausschreibung des Hochwasserschutzes in Wiesenbach notwendig. Der Bürgermeister erläutert Details.

Wiesenbachs Hochwasserschutz ist neu ausgeschrieben worden. „Damit wir auf der sicheren Seite sind“, erklärte Bürgermeister Gilbert Edelmann in der jüngsten Ratssitzung. Schließlich handle es sich dabei um das größte Projekt der Gemeinde. Den Grund erläuterte der Ortschef in einem Gespräch mit unserer Zeitung.

Bei der ersten Ausschreibung seien Angebote verschiedener Fachfirmen eingegangen, aber auch sogenannte Nebenangebote, sagt Edelmann. Bei Wikipedia lautet die Definition dazu so: Bei einem Nebenangebot unterscheide sich das gemachte Angebot inhaltlich von der Leistungsbeschreibung. Dabei seien die technischen Vorgaben erfüllt, würden jedoch von den wirtschaftlichen Vorgaben abweichen. „Es ist eine Alternative der Baufirma, die für beide Seiten zum Nutzen ist“, fasst der Bürgermeister zusammen.