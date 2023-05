Wiesenbach

Welche Großprojekte für Wiesenbach wichtig sind

Kindergartenneubau, Breitbandausbau und Hochwasserschutz sind Investitionen in die Zukunft und Pflichtaufgaben der Gemeinde Wiesenbach.

Plus Bürgermeister Edelmann berichtet über die Fortschritte beim Kitabau und beim Hochwasserschutz. Was die Gemeinde beim Glasfaserausbau plant.

Von Susanne Hofmeister

Großes Interesse durch zahlreiches Erscheinen in der Bürgerversammlung zeigten die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wiesenbach. Die im Verhältnis kleine Gemeinde stemmt drei Großprojekte, welche die kommenden Jahrzehnte freiwillige Leistungen einschränken werden. Ein zentrales Thema in Wiesenbach ist unter anderem der Kitaneubau.

Einen umfangreichen Bericht zum Geschehen in der Gemeinde Wiesenbach mit den Ortsteilen Unter- und Oberwiesenbach, Oberegg und Sausenthal, lieferte Bürgermeister Gilbert Edelmann in der Bürgerversammlung im Adlersaal in Oberwiesenbach. Kindergartenneubau, Hochwasserschutz und schnelles Internet durch Glasfaserausbau sind Großprojekte, welche gemeinsam und intensiv mit dem Gemeinderat und der Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach (VG) Barbara Fetschele, beraten und beschlossen wurden.

