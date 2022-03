Wiesenbach

vor 17 Min.

Wiesenbach investiert in die Zukunft

Noch befindet sich der Interimskindergarten der Gemeinde Wiesenbach in der Alten Schule in Oberwiesenbach.

Plus Hochwasserschutz und Kindergarten sind die dicksten Brocken im Wiesenbacher Haushalt. Die Kämmerin empfiehlt Sparmaßnahmen für die kommenden Jahre.

Von Manuela Rapp

Viel Geld investiert die Gemeinde Wiesenbach in ihre Zukunft. Zu den ‚dicksten Brocken’ zählen dabei der Hochwasserschutz und der Bau des Kindergartens. Insgesamt umfasst der Etat rund 3,51 Millionen Euro, wovon rund 1,574 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und rund 1,935 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt entfallen. Was auffällt: Die Gewerbesteuer geht laut VG-Kämmerin Barbara Fetschele im Vergleich zu 2021 um 20.000 Euro zurück. „Trotz hoher Investitionen verabschiedet die Gemeinde Wiesenbach einen soliden Haushalt“, meinte sie im jüngsten Gemeinderat. Für die künftigen Jahre empfahl sie aber Sparmaßnahmen. Bürgermeister Gilbert Edelmann erklärte im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir schaffen Werte, wo man hin und wieder in größeren Dimensionen denken muss.“

