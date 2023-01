Wiesenbach

vor 17 Min.

Teure Projekte: Wiesenbach will Werte für Jahrzehnte schaffen

Plus 4,7 Millionen Euro kostet der Hochwasserschutz im Unterroggenburger Forst. In Wiesenbach stehen jedoch weitere Großprojekte an. Ein Überblick.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

Jetzt hat es die Gemeinde Wiesenbach schriftlich vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth: Staatliche Zuwendungen von rund 2,5 Millionen Euro werden für den Hochwasserschutz im Unterroggenburger Forst fließen. Das entspricht laut Bürgermeister Gilbert Edelmann einer Förderquote von 55 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Insgesamt soll die Baumaßnahme rund 4,7 Millionen Euro kosten. Für die Kommune heißt das: „Wir müssen einen großen Kredit aufnehmen“, erklärte der Ortschef im Gespräch. Über dessen Höhe konnte er noch keine Angaben machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen