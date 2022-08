Wiesenbach

vor 19 Min.

Wiesenbach zahlt die Planungskosten fürs Krumbacher Sportzentrum

Das Krumbacher Sportzentrum ist seit 1979 in Betrieb. Es soll neu gebaut werden. Die Gemeinden der VG-Krumbach werden an den Kosten beteiligt, da sie Schüler in die zugehörige Mittelschule entsenden.

Plus Während andere Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach Klärungsbedarf sehen, votiert Wiesenbach für die Freigabe der Zahlung für Sportstätten und Schulmensa.

Von Manuela Rapp

Knappe Abstimmung im Wiesenbacher Gemeinderat: Mit fünf zu vier Stimmen hat das Gremium die Zahlung der Abschläge für Planungsleistungen zur Neuerrichtung der Sportstätten und der Schulmensa in der Mittelschule in Krumbach befürwortet. Durch diesen Beschluss zahlt die Kommune rund 38.500 Euro an die Stadt Krumbach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen