Investor will Anfrage ändern: Werden es 37, 24 oder gar keine Windräder?

Beide betroffenen Kommunen haben in den vergangenen Tagen ein eindeutiges Zeichen gesetzt: Die geplanten Windenergieanlagen an fünf Standorten im oberen Zusamtal sind unerwünscht. Sie passen laut den Gemeinderäten Ziemetshausen und Aichen nicht ins Landschaftsbild, vor allem nicht an den Wallfahrtsort Maria Vesperbild, würden zu einer enormen Belastung vor Ort führen und hätten große Auswirkungen auf Natur- und Artenschutz. Jetzt spricht auf Anfrage unserer Redaktion der Investor der Windparks und klärt über die Hintergründe der Voranfragen auf. Die Altus renewables GmbH mit Sitz in Karlsruhe gehört jeweils zur Hälfte den Stadtwerken Mainz und Wiesbaden und ist ein erfahrener Projektentwickler für Windenergie- und Fotovoltaikanlagen.

