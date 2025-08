„Holy Windkraft, Batman“: Fledermäuse funken in Ziemetshausen dazwischen

Ralf Wetzel als Batman? Auf Instagram geht der Bürgermeister von Ziemetshausen derzeit zumindest kommunikativ in die Offensive: Mit Fledermaus-Symbolik verkündet er den jüngsten Fund im Streit um die geplanten Windkraftanlagen – und der könnte es in sich haben. Denn im Vorranggebiet „St. Martinswaldung“ sollen Forscher der Universität Ulm kollisionsgefährdete Fledermausarten nachgewiesen haben. Die Tiere gelten als besonders windkraftsensibel.

Ziemetshausen: Bürgermeister Wetzel bedankt sich bei Bevölkerung für Artenschutz

Die Funde wurden bereits an die Untere und Höhere Naturschutzbehörde sowie an den Regionalverband Donau-Iller gemeldet. „Wir gehen davon aus, dass dieser Fund Auswirkungen auf die dort geplanten Windkraftanlagen hat“, heißt es aus dem Rathaus. Und: „Herzlichen Dank an unsere engagierte Bevölkerung, die den Artenschutz so tatkräftig unterstützt.“ Der neue Fledermausnachweis ist nicht der erste Stolperstein für die Windpark-Planungen in und um Ziemetshausen. Erst Anfang Juni hatte ein Ornithologe eine kollisionsgefährdete Raubvogelart im geplanten Vorranggebiet „Ziemetshausen-Geren“ dokumentiert. Daraufhin durften die Böllerschützen nicht mehr knallen.

Windkraft soll ohnehin ein Stück weiter weg von Maria Vesperbild rücken. Der Bayerische Landesdenkmalrat hat vorgeschlagen, die überregional bedeutende Wallfahrtsstätte wegen ihrer „herausragenden volkskundlichen Bedeutung“ auf die Liste der besonders schützenswerten Kulturdenkmale zu setzen. Was das bringt? Sollte das Landesamt für Denkmalpflege den Vorschlag übernehmen, müssten Windkraftprojekte im Umfeld der Kirche künftig strengere Hürden nehmen. Die Marktgemeinde Ziemetshausen und die Wallfahrtsdirektion hoffen, dass damit ein entscheidendes Argument gegen die geplanten Anlagen in der Hand liegt. Noch ist aber nichts entschieden – es bleibt also spannend, ob der neue „Volkskunde-Bonus“ tatsächlich „schützt“.

Streit um geplante Windenergie: Wird Batman in Ziemetshausen zum Joker?

Ebenso ist offen, ob die nun gefundenen Nachtschwärmer jetzt zum Joker im Streit um die Windräder werden. Klar ist: Jeder neue Nachweis einer kollisionsgefährdeten Art macht den Bau von solchen Anlagen für Planer und Behörden komplizierter.