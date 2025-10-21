Nach hitziger Debatte wegen Windparks: Wallfahrtsdirektor greift Jenny Schack an

In diesen Tagen dreht sich im Landkreis Günzburg viel um Symbolik. Es werden symbolisch Spaten für einen unsichtbaren „Bürger-Gegenwindpark“ in die Erde gerammt, die Sprengung der Kühltürme des stillgelegten AKW Gundremmingen sieht der AfD-Landtagsabgeordnete als Symbol für die Sprengung der kompletten Infrastruktur, und Windräder in Bayern werden als Symbol des Untergangs gezeichnet. In der Debatte um die Frage nach der Energieversorgung der Zukunft wird der Ton vor allem auf einer Seite zunehmend rauer.

Von vorn: Am vergangenen Donnerstag, 16. Oktober, gab es im Bayerischen Landtag eine aktuelle Stunde. Darin sprechen mehrere Abgeordnete unterschiedlicher Fraktionen zu in der Öffentlichkeit diskutierten Themen. Dieses Mal ging es auf Vorschlag der AfD-Fraktion um das Thema Windenergie, oder wie es die AfD-Fraktion überschrieb: „Klimaideologie beenden“. AfD-Abgeordneter Gerd Mannes nahm Bezug auf seinen Heimatlandkreis, der vor einer (symbolischen) Energiewende steht. Im windschwachen Bayern auf Windenergie zu setzen, sei nicht wirtschaftlich. Für ihn sei es „absoluter Wahnsinn“, sich zwei parallele Energiesysteme zu leisten. Also auf Erneuerbare auf der einen Seite und auf Reserve-Kraftwerke auf der anderen Seite zu setzen.

Kein „kirchlicher Segen“ für die Windräder in Ziemetshausen

Er nahm Bezug auf den Protest aus Ziemetshausen, den Ortsteilen und Maria Vesperbild gegen die inzwischen maximal 15 geplanten Windenergieanlagen eines Investors. „Das Bauen von Windrädern hat also weder weltlichen noch kirchlichen Segen“, sagte Mannes in der rund fünfminütigen Ansprache. Daran knüpfte die Günzburger Direktabgeordnete Jenny Schack (CSU) an, die als Rednerin danach ans Pult trat. Sie bezog sich in ihrer Einleitung auf den Abend des 15. März. Nach einer Andacht gegen die Windkrafträder wurde damals in unmittelbarer Nähe der Grotte ein „Mahnfeuer“ entzündet. Das Feuer war etwa zehn Meter hoch und musste von der Feuerwehr abgesichert werden. Darauf wurde ein Windrad aus Holz verbrannt. Schack kritisierte, dass auch Menschen dort waren, die gar nicht aus der Region seien, um die Stimmung vor Ort aufzuheizen.

Wenige Tage später schickt die Wallfahrtsdirektion eine Pressemitteilung. Darin sagt Michael Menzinger: „Dieses grobe Zerrbild von Maria Vesperbild, das Frau Schack in einer öffentlichen Sitzung des Bayerischen Landtags zeichnet, ist schäbig und unzutreffend.“ Die Wallfahrt habe es so aufgefasst, dass „Krawallmacher von nicht vor Ort“ in Bussen und Autos zur Wallfahrt gefahren seien, um über „die Politiker“ herzuziehen und einen Scheiterhaufen mit einem brennenden Windrad zu bestaunen. Außerdem habe es sich laut Menzinger bei dem brennenden Windrad auf dem Holzstapel nicht um einen Scheiterhaufen gehandelt. Richtig sei vielmehr, „dass in der Zeit um die Tag- und Nachtgleiche schon traditionell Jaudusfeuer und dergleichen abgebrannt werden, um sich am aufkommenden Frühjahr zu erfreuen und den Winter zu vertreiben“. Und weiter sagt Menzinger: „Hier gibt es keine Scheiterhaufen und keine Hexenverbrennungen und wir halten Frau Schack auch nicht für eine Hexe. Insofern dürften einem Gespräch keine Hindernisse im Weg stehen. Wir sind auf der Höhe der Zeit, gut informiert und stets gesprächsbereit.“

Die Darstellung sei falsch und unvollständig, sagt Jenny Schack. „Es stimmt nicht, wie von der Wallfahrtsdirektion behauptet, dass ich gesagt habe, dass kaum Leute von vor Ort da gewesen seien und diese nicht offen für Gespräche seien. Im Gegenteil habe ich in der Rede explizit herausgestellt, dass die Leute von vor Ort offen für Gespräche sind.“ Mit diesen sei sie in Wirtshäusern, in Wohnzimmern gesessen, man habe lange miteinander gesprochen. Sie selbst habe außerdem mehrere Gespräche mit dem Wallfahrtsdirektor geführt, etwa am 18. Juli, 23. Juli und 24. September.

Nicht-Vergleich mit Hexenverbrennung sei kein guter Stil

Unserer Redaktion liegt unter anderem eine Pressemitteilung aus dem Juli vor. Schon im März hatte Schack ihren CSU-Parteikollegen Robert Brannekämper, Vorsitzender des Landesdenkmalrats, und Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion, nach Maria Vesperbild eingeladen. Thema waren die damals im Raum stehenden Planungen für insgesamt 37 Windkraftanlagen im Ziemetshauser Umfeld. Diese Treffen und Gespräche waren erfolgreich, dahingehend, dass der Landesdenkmalrat seit einiger Zeit prüft, Maria Vesperbild als „landschaftsprägendes Denkmal“ einzustufen. Zugleich wurde der Abstand für Windkraftanlagen im Radius von drei Kilometern um den Wallfahrtsort rechtlich abgesichert. „Durch intensive Gespräche mit dem Regionalverband konnte bis dato die Zahl von 37 Windkraftanlagen auf 15 reduziert werden. Das ist ein großer Erfolg für die Menschen vor Ort. Uns alle verbindet das gleiche Ziel. Wir wollen die Wallfahrt bestmöglich schützen und die Zahl der Windkraftanlagen in diesem Gebiet maximal reduzieren. Daran werde ich weiter arbeiten“, schreibt Schack.

Eine persönliche Bemerkung fügt sie an: „Eine Landtagsabgeordnete in den Zusammenhang mit Hexenverbrennungen zu stellen, halte ich für keinen guten Stil. Dies widerspricht meinem Verständnis von einem guten christlichen Miteinander.“