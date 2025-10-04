„Die Frage ist, ob Wallfahrer nur wegen des Windrads nicht mehr nach Vesperbild kommen würden“

Gefundener Fledermauskot und ein gesichteter Vogel beeindrucken die Altus renewables GmbH nicht so schnell. Während in Ziemetshausen versucht wird, die geplanten Windenergieanlagen zu verhindern und kürzlich Bürgerinnen und Bürger mit der Koordinationsstelle für Fledermausschutz Südbayern losgezogen sind, um Fledermausbrutstätten zu finden, bleibt der Investor gelassen. „Die Fledermäuse haben so gut wie keine Relevanz. Die Untersuchungen in der St.-Martinswaldung haben bisher keine Auswirkungen auf unsere Planungen, da es entsprechend etablierte Schutzmaßnahmen gibt“, sagt der Unternehmenssprecher von Altus, Thorsten Wehner, im Gespräch mit unserer Redaktion. Ähnlich sei das mit den kollisionsgefährdeten Brutvogelarten. Dafür gibt es einen gesetzlich geregelten Nahbereich, also ein festgelegter Bereich um die Windenergieanlage als Tabu-Zone. Die genauen Abstände für diesen Nahbereich sind je nach Vogelart unterschiedlich. „Zur Not kann man ein Windrad in der Brutzeit sogar abstellen“, erklärt Wehner. Doch dafür müssten sie ja erst einmal gebaut werden. Und dafür wiederum muss auch die Teilfortschreibung des Regionalplans Donau-Iller rechtskräftig werden.
Ziemetshausen/Aichen
