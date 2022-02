Isadora Wagner aus Krumbach will einmal bei Olympia ganz oben stehen

Plus Wie hart Isadora Wagner für ihren Traum vom internationalen Ski-Zirkus trainiert und warum die 15-Jährige aus Krumbach derzeit auch andere Prioritäten setzen muss.

„Ja, da würde ich gern mal ganz oben stehen“, antwortet Isadora Wagner auf die Frage nach ihren Gefühlen, wenn bei den Siegerehrungen der gegenwärtig in Peking stattfindenden Olympischen Winterspiele wieder einmal deutsche Athleten auf dem Treppchen stehen und die deutsche Nationalhymne erklingt. „Es wäre toll, wenn ich das auch mal schaffen würde“, fügt die 15-jährige Skirennläuferin aus Krumbach hinzu. Sie weiß natürlich, dass bis dahin noch ein ganz, ganz weiter Weg ist. Aber die ersten Schritte dahin hat sie inzwischen gemacht.