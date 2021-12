Haseltal: Die Loipe in Winzer ist wieder geöffnet

Hobbylangläufer können in Winzer die obere Runde in und durch das Haseltal fahren. Die Loipe ist insgesamt 11 Kilometer lang.

Die Loipen in Winzer sind gespurt. Schnell gehandelt hat Hans Wiedemann, der Loipenbeauftragte des Bayerischen Landessportverbandes im Kreis Günzburg. Er ist am Donnerstag mit dem Loipenspurgerät ins Gelände westlich und nördlich des fast 600 Meter hoch gelegenen Ortes Winzer gefahren.

Er hat nicht nur die so genannte "Obere Runde“, beginnend bei der Kreisstraße Winzer - Aletshausen in Richtung Hasberg gespurt, sondern war auch durch das Haseltal unterwegs bis hinunter zur Kreisstraße Niederraunau - Mindelzell. Das heißt: Die gesamte Strecke von rund elf Kilometern kann im klassischen Stil, gefahren werden. "Die Loipe ist in hervorragendem Zustand, keine nassen Stellen, keine Maulwurfshügel, so wie man es sich wünscht“, freut sich Hans Wiedemann, der seit Jahren die Loipenpflege im Ehrenamt ausübt.

Loipe in Winzer für Skating-Langläufer nur teilweise nutzbar

Skilangläufer, die die Skatingtechnik bevorzugen, müssen sich mit weniger Kilometern begnügen, weil der Schnee zu nass für die Walze ist. Sobald es der Schnee zulässt, will Wiedemann auch die Strecke durch das Haseltal für die Skater spuren. Die Loipenbenutzung ist kostenlos. Es werden aber wieder Kassen für freiwillige Spenden aufgestellt.