Abschaffung des Zölibats: „Beim jetzigen Papst glaube ich nicht daran“

Plus Immer mehr Missstände in der katholischen Kirche werden aktuell aufgedeckt. Zeit, das Zölibat abzuschaffen? Wir haben uns in Krumbach umgehört.

Von Elisabeth Schmid

Immer mehr Gläubige kehren der katholischen Kirche auch im Landkreis Günzburg den Rücken zu. In letzter Zeit häufen sich außerdem die Meldungen über Missstände in der katholischen Kirche. Das ist für viele Anlass, über das Zölibat nachzudenken. Ist das Zölibat noch zeitgemäß oder sollte es abgeschafft werden? Dies ist das Thema unserer Wochenendumfrage. Die Meinung der befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt ist klar: Die meisten sind für die Abschaffung des Zölibats. Aber lesen Sie selbst.

