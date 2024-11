Wann die Menschen ihre Weihnachtsgeschenke kaufen

In wenigen Wochen ist Heilig Abend. Langsam wird es Zeit, an die Weihnachtseinkäufe zu denken. Die Passanten in der Krumbacher Innenstadt sind noch unschlüssig, wann sie einkaufen sollen und auch was. Manche haben mit den Einkäufen schon begonnen, andere werden erst im Dezember losstarten. Viel Geschenke werden es bei den meisten der Befragten nicht werden. Die gemeinsame Zeit, die man Weihnachten verbringt, steht an erster Stelle.

Monika Schuster, 65, Waltenhausen: Bei uns wird an Weihnachten nicht so viel geschenkt. Die Kinder haben alles und für die Enkel bekomme ich von meinen Kindern gesagt, was sie mögen. Bei uns wird Weihnachten gemeinsam gefeiert, das bedeutet mir und meinem Mann sehr viel. Oft gibt es eine Kleinigkeit für jeden.

Stephanie Weiser, 45, Krumbach: Ich habe schon ein Geschenk für meine Mama gekauft. Ich sage aber nicht, was es ist. Viele Geschenke brauche ich nicht, ich habe keine Kinder und natürlich auch keine Enkel. Mein Freund bekommt noch ein Geschenk und natürlich meine Hunde, die werden nicht vergessen. Wir sind nicht viele, nur drei Leute und meine Hunde.

Karl Heinz Schwarzkopf, 59, Krumbach: Ich brauche schon seit Jahren keine Weihnachtsgeschenke mehr zu kaufen. Ich lebe mit meinen zwei Hunden alleine. Die bekommen natürlich viele Leckerlis geschenkt. Ich kaufe einen Christbaum und und hänge dort leckere Dinge für meine Hunde daran, sie lieben Käse total. Früher gab es viele Geschenke.

Anneliese Klimm, 67, Ziemetshausen: Meistens fange ich Mitte Dezember mit den Weihnachtseinkäufen an. Ich kaufe Geschenke für meine Enkelkinder. Ansonsten verbringe ich Zeit mit der ganzen Familie. Ich lade sie alle zum Essen und zu einem Event ein. Letztes Mal waren wir alle im Tierpark, das war schön. Zeit miteinander zu verbringen ist das schönste Geschenk.