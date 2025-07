Wohin die Schmetterlinge aus dem Balzhauser Grundschulklassenzimmern fliegen

Nach einem Vierteljahr Tüfteln, Basteln, Säen und Pflanzen wurde der Schulgarten an der Grundschule in Balzhausen am Freitag, 11. Juli, mit den Grundschülerinnen und Grundschülern sowie vielen Gästen eingeweiht. In den beiden Hochbeeten, die vom Elternbeirat aufgebaut worden waren, wächst mittlerweile diverses Gemüse, das von den Klassen liebevoll betreut wird.

Nach der Segnung durch Pfarrer Bach bedankte sich die Schulleiterin Stadler in ihrer Rede bei den vielen großen und kleinen Helferinnen und Helfern. So war der Elternbeirat maßgeblich am Aufbau der Hochbeete und dem Pflanzen der Sträucher beteiligt. Die Kinder der AG „Kreativ“ unter Leitung der Lehrerin Carolin Altstetter kümmerten sich um den Rückbau alter Beete und die Ausgestaltung des neuen Schulgartens. Im Werken und Gestalten wurde getöpfert, die Hochbeete wurden von den Klassen mit Erde befüllt und eine Blühwiese vorbereitet und gesät. Eine Kräuterschnecke aus Backsteinen lädt zum Probieren allerhand Kräuter ein. Die Raiffeisenbank Balzhausen stiftete noch zwei kindgerechte Naturholzbänke.

Die Schulkinder waren in diesen ganzen Prozess stets eingebunden und entwickelten vielfältige Ideen, wie das „Gärtle“ noch nachhaltiger werden kann. Regentonnen und geeignete Insektenhotels aufstellen waren nur zwei davon. Auch über die Rückschläge bei der Ernte, die beim Gärtnern in Form von gefräßigen Insekten und Witterung auftreten können, haben die Kinder schon einiges gelernt. So sorgte ein Gießdienst dafür, dass der Garten auch während der Ferien gut versorgt war.

Zum bunten Programm trugen die Erstklässler noch Naturrätsel bei und entließen ihre im Klassenzimmer geschlüpften Schmetterlinge in die Freiheit. Das Märchen vom „Rübenziehen“ der 2. Klasse sorgte für viel Gelächter. Umrahmt wurde die Feier von den Schülerinnen und Schülern mit selbst gedichteten Liedern auf ihren Schulgarten. Ein gesundes, leckeres Buffet mit Zutaten auch aus jenem Besungenen bildete den Abschluss dieser gelungenen Feier. (AZ)

