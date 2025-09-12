Zeitreise durch Krumbach: Beliebte Stadtchronik neu aufgelegt

„Eine beschauliche Zeitreise“, so bezeichnete der damalige Bürgermeister Willy Rothermel die erste Auflage der Krumbacher Stadtchroniken im Jahr 2004. Blättert man durch die vielen Seiten voller schwarz-weißer Bilder, so blicken einem etwa die Mitglieder des Saalbauvereins entgegen, die sich 1923 stolz beim Frühschoppen in „ihrem Stadtsaal“ ablichten ließen. Oder die erste Tankstelle Krumbachs in der Mantelstraße: eine alleinstehende, riesige Zapfsäule, aus der ein einziger Schlauch herausragt.

„Das Erfolgsgeheimnis des Büchleins liegt darin, dass das genau ausgeglichene Verhältnis von Bild zu Text perfekt ist“, erklärt Franziska Scheule-Walter vom Heimatverein Krumbach. Beginnend am Bahnhof manövrieren die Verfasser des Büchleins, Herbert Auer, Hans Voh und Roland Wieser, wie bei einem Spaziergang durch die Kammelstadt. „Die Bilder lassen einen in die Tiefe der Geschichte blicken. Denn die Oberfläche, also die Orte, kennt man. Aber die Menschen auf den Fotos schauen einen aus der Vergangenheit an“, sagt die 53-Jährige.

Die zweite Auflage der Krumbacher Stadtchronik enthält drei neue Orte

Die Frauen in langen Kleidern, die Männer im Anorak. Und meist unbedarft auf den Krumbacher und Hürbener Straßen stehend, waren Autos vor rund 100 Jahren noch eine Ausnahme. Die Momentaufnahmen lassen die Lebensart vergangener Tage aufspüren, in wenigen Sätzen stehen historische Fakten neben den Fotografien. Und wie es Rothermel im Vorwort schreibt: „Natürlich werden dabei Erinnerungen zurückgerufen, Kenntnisse der jüngeren Stadtgeschichte gefestigt, mitunter Neues erfahren.“

Unmittelbar südlich von St. Michael drückt sich das erste Schulgebäude an die Mauer des ehemaligen Kirchfriedhofs. Bereits im 18. Jhd. bot es in nur einem Raum Platz für 50 Schülerinnen und Schüler.

Die neue Auflage des Heimatvereins erweitert das Büchlein um drei Orte: die Obere Mühle oder Leidescher Kunstmühle, die Ulrichskirche und das Schloss. Der Text dazu kommt von Hans Voh und Scheule-Walter, zusätzlich werden zwei neue Vorworte von Bürgermeister Hubert Fischer und dem ersten Vorsitzenden des Heimatvereins Sebastian Kaida abgedruckt. Ungefähr ein halbes Jahr Arbeit stecke abermals in dem Buch, erklärt Initiatorin Scheule-Walter: „Wir mussten alle Bildnachweise überprüfen, was bei dieser Anzahl wirklich ein Aufwand ist.“ Der Großteil der Ansichten stammt dabei aus der Postkartensammlung von Herbert Auer und Roland Wieser, das Urheberrecht liegt größtenteils bei Fotograf Robert Weiß.

Die zweite Auflage von „Damals im Städtle“ gibt es für 18 Euro zu kaufen

Scheule-Walter, die bereits mit 16 Jahren dem Heimatverein beitrat, hofft auf verstärktes Bewusstsein für Krumbachs einzigartige Historie. „Wenn abgerissen statt restauriert wird, verliert die Stadt ihren Charakter.“ In Krumbach seien nur wenige Gebäude denkmalgeschützt – moderne Neubauten mit zusätzlicher Etage rentierten sich für Investoren meist mehr.

„Doch die historischen Fassaden üben eine ganz eigene Atmosphäre in der Stadt aus“, sagt Scheule-Walter. Die Lehrerin betreibt auch einen Youtube-Kanal unter dem Namen „Franziskas Häuserblog“, den sie nach dem Abriss des ehemaligen jüdischen Wohnhauses in Krumbach startet. Mit ihrem Häuserblog will sie den Menschen Schönheit und Wert historischer Häuser nahebringen – wie auch mit der Neuauflage der Stadtchronik.

Als die Fotografien vor rund 100 Jahren entstanden, waren Autos noch eine Ausnahme. Seither veränderten die Fahrzeuge auch das Stadtbild.

Nach dieser hätten die Touristen oftmals in den Büchereien nachgefragt: Ob es ein kleines Büchlein zur Stadtgeschichte gebe, das sie als Erinnerung und Mitbringsel für zu Hause mitnehmen könnten. Zudem eigne sich „Damals im Städtle“ gerade für Nicht-Einheimische, da man durch den chronologischen Aufbau genau nachvollziehen könne, wo man sich gerade befindet. Nachfragen war jedoch zwecklos, war die Stadtchronik bisher restlos vergriffen.

Als jedoch vor Kurzem die verschollen geglaubten Druckplatten wieder auftauchten, ergab sich die Möglichkeit einer zweiten Auflage. Scheule-Walter nahm die Aufgabe daraufhin in die Hand. „Ich hatte viel Unterstützung“, bedankt sie sich. Nun gibt es weitere 300 Exemplare der Chronik, wovon 100 der Stadt selbst zukommen. Die anderen 200 können ab Montag, 15. September, in allen Büchereien vor Ort und im Heimatmuseum für jeweils 18 Euro erworben werden.