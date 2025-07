Unbekannter Täter schlägt Scheiben in Krumbach ein

In Krumbach sind in nicht einmal 24 Stunden Scheiben dreier Autos eingeschlagen worden, aus einem Wagen wurde etwas gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hat sich der erste Vorfall in der Zeit von Sonntag, 19 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, ereignet. Dabei wurde die rechte hintere Scheibe eines VW eingeschlagen. Der Pkw stand zur Tatzeit vor einem Anwesen in der Lichtensteinstraße. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 300 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

