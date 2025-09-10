Verkehrszeichen angefahren: Zeugen gesucht

Bereits in der Zeit zwischen 16. August und 18. August ist im Spitalweg, Höhe der Hausnummer fünf, ein Verkehrszeichen angefahren worden, teilt die Polizei Krumbach mit. Aufgrund der Unfallspuren wird aktuell davon ausgegangen, dass ein Lkw das Verkehrszeichen beschädigt haben könnte. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bei der PI Krumbach unter der Telefonnummer 08282 905111 melden. (AZ)

