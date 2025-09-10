Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Zeugen gesucht: Lkw-Fahrer beschädigt Verkehrszeichen im Spitalweg?

Krumbach

Verkehrszeichen angefahren: Zeugen gesucht

Möglicherweise ist ein Lkw-Fahrer an dem Schild im Spitalweg vorbeigeschrammt. Die Polizei bittet um Hinweise.
    • |
    • |
    • |
    Ein Verkehrszeichen ist beschädigt worden. Wer war es?
    Ein Verkehrszeichen ist beschädigt worden. Wer war es? Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Bereits in der Zeit zwischen 16. August und 18. August ist im Spitalweg, Höhe der Hausnummer fünf, ein Verkehrszeichen angefahren worden, teilt die Polizei Krumbach mit. Aufgrund der Unfallspuren wird aktuell davon ausgegangen, dass ein Lkw das Verkehrszeichen beschädigt haben könnte. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bei der PI Krumbach unter der Telefonnummer 08282 905111 melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden