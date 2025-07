Unbekannter besprüht Pkw mit Farbe

In der Zeit zwischen Sonntag, 19 Uhr und Montag, 7 Uhr, ist ein schwarzes Auto mit goldfarbenem Lack besprüht worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der 41-jährige Geschädigte das Fahrzeug zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Ursberger Straße in Thannhausen abgestellt. Als er zu diesem zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Wagen an der Fahrerseite mit Farbe besprüht worden war. Der Schaden wurde mit rund 2000 Euro angegeben. Zeugen, welche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905111 zu melden. (AZ)

