Unbekannter rammt Auto und haut ab

Am Mittwochabend gegen 19.25 Uhr ereignete sich auf der Burgauer Straße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 3000 Euro. Durch einen lauten Knall wurde ein Anwohner auf den Unfall aufmerksam, berichtet die Polizei. Beim Nachschauen stellte er fest, dass ein ordnungsgemäß geparkter Pkw beschädigt wurde. Bei dem Wagen wurde die linke Seite auf etwa zwei Metern Länge zerkratzt und der Außenspiegel abgefahren. Am beschädigten Fahrzeug konnte blauer Lackabrieb festgestellt werden. Dieser stammt vermutlich vom Verursacherfahrzeug, so die Polizei. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905111, melden. (AZ)

