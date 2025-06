Unfallflucht in Krumbach: Wer hat etwas gesehen?

Am Donnerstag in der Zeit von 16.55 bis 17.35 Uhr hat sich auf der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von rund 1000 Euro ereignet. Die 33-jährige Geschädigte hatte ihren schwarzen Mercedes laut Polizeibericht vor einem Anwesen geparkt. Als sie zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Pkw vorne links einen Schaden aufwies. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Krumbach, unter 08282 905111 melden. (AZ)

