Zeugen gesucht: Auto fährt vor Krumbacher Bahnhof in Linienbus

An der Kreuzung von Lichtensteinstraße und Bahnhofstraße ist es in Krumbach am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht wollte die Fahrerin eines Linienbusses gegen 20.35 Uhr die Bahnhofstraße von der Lichtensteinstraße kommend in Richtung Bahnhof überqueren. Die Ampel war zu dieser Uhrzeit außer Betrieb, womit das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ galt. Laut den Beamten missachtete die 56-jährige Busfahrerin bei der Einfahrt in die Bahnhofstraße einen von links kommenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich nach Angaben der Polizei niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Nachdem die Unfallbeteiligten zum Teil unterschiedliche Angaben machen, bittet die Polizei Krumbach unter 08282/9050 um Zeugenhinweise. (AZ)

86381 Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Linienbus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis