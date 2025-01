15.000 Euro Blechschaden bei Verkehrsunfall in Ziemetshausen

Am Dienstagmorgen fuhr ein Autofahrer auf der Schellenbacher Straße im Ziemetshauser Ortsteil Maria Vesperbild und überquerte die dortige Kreuzung geradeaus. Dabei übersah er nach Polizeiangaben jedoch einen anderen Pkw-Fahrer, der in Richtung Langenneufnach fuhr und stieß frontal in die linke Seite von dessen Wagen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)

Blechschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ziemetshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis