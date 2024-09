15-Jährige aus Ziemetshausen wird noch immer vermisst

Noch immer wird die 15-jährige blonde Jugendliche aus Ziemetshausen vermisst. Seit Donnerstag ist Alexa Mahlandt verschwunden. Auf dem Weg in die Schule ist sie morgens noch an der Bushaltestelle des Sonderpostenbaumarkts in Thannhausen gesehen worden. Vier Tage später hat die Polizei das Mädchen noch nicht gefunden. Hinwendungsorte könnten Augsburg oder Stuttgart sein. Möglicherweise ist sie in Begleitung eines etwa 40-jährigen Mannes.

