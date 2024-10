74-Jähriger stürzt von der Leiter

Am frühen Dienstagabend ist ein 74-jähriger Mann auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der St.-Josef-Straße in Ziemetshausen alleinbeteiligt von einer Leiter gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, verletzte sich der Mann dabei im Rückenbereich. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Offenbar war die Leiter mit dem Mann weggerutscht. Aus welcher Höhe der Mann auf den Boden prallte, konnte bislang nicht geklärt werden, heißt es im Polizeibereicht. (AZ)

Anwesen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ziemetshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis