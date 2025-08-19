Icon Menü
Ziemetshausen: 90. Geburtstag von Senior-Chefin Maria Aumann

Ziemetshausen

90. Geburtstag von Senior-Chefin Maria Aumann

Jubilarin im Mittelpunkt von Mitarbeitern und Familie.
Von Christine Räder
    Jubilarin Maria Aumann (Bildmitte) mit Belegschaft und Familie.
    Jubilarin Maria Aumann (Bildmitte) mit Belegschaft und Familie. Foto: Aumann Unternehmensgruppe

    Maria Aumann, die Senior-Chefin der Firma Aumann aus Ziemetshausen, feierte am 15. August ihren 90. Geburtstag. Zur großen Freude wurde sie an ihrem Ehrentag von Mitarbeitern mit einem musikalischen Auftritt und einer Brotzeit überrascht. Sichtlich bewegt nahm sie die Glückwünsche entgegen. Familie, Freunde und Kollegen gratulierten herzlich zu diesem besonderen Jubiläum und wünschten ihr noch viele glückliche Jahre bei bester Gesundheit.

