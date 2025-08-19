90. Geburtstag von Senior-Chefin Maria Aumann

Maria Aumann, die Senior-Chefin der Firma Aumann aus Ziemetshausen, feierte am 15. August ihren 90. Geburtstag. Zur großen Freude wurde sie an ihrem Ehrentag von Mitarbeitern mit einem musikalischen Auftritt und einer Brotzeit überrascht. Sichtlich bewegt nahm sie die Glückwünsche entgegen. Familie, Freunde und Kollegen gratulierten herzlich zu diesem besonderen Jubiläum und wünschten ihr noch viele glückliche Jahre bei bester Gesundheit.

