9000 Euro Blechschaden bei Verkehrsunfall in Ziemetshausen

Ein Auto mit vier Insassen prallt an der östlichen Einmündung der B300 bei Ziemetshausen in einen abbiegenden Laster.

Am Montag hat sich gegen 7.30 Uhr auf der B300 auf Höhe der östlichen Einmündung nach Ziemetshausen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 9000 Euro ereignet. Wie die Polizei berichtet, war zur Unfallzeit ein 51-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der B300 in Richtung Augsburg unterwegs. An der östlichen Einmündung nach Ziemetshausen wollte er nach links in die Augsburger Straße einbiegen. Offensichtlich schätzte er hierbei die Entfernung eines entgegenkommenden Autos falsch ein, so die Polizei.

Autofahrer kann nicht mehr ausweichen: Unfall auf B300 bei Ziemetshausen

Der 55-jährige Pkw-Fahrer, der auf der B300 in Richtung Krumbach fuhr konnte trotz eines Ausweichmanövers nach links einen Zusammenstoß nicht verhindern und prallte mit seinem Pkw gegen das hintere rechte Eck des Aufliegers. Der Wagen des 55-Jährigen war mit insgesamt vier Personen besetzt. Alle blieben laut Polizei unverletzt. Der Pkw musste jedoch abgeschleppt werden. (AZ)