Abgeordneter Engelhard spricht über erstes Jahr in Berlin

Am Dienstag, 15. November, um 18.30 Uhr spricht der Bundestagsabgeordnete Alexander Engelhard im großen Schulungsraum der Firma Holzbau Aumann in Ziemetshausen auf Einladung des CSU-Ortsverbandes. Engelhard wird über sein erstes Jahr in Berlin berichten und den Besuchern für Fragen zur Verfügung stehen. Alle interessierten Bürger sind hierzu eingeladen. (AZ)