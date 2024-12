Adventssingen in Ziemetshausen begeistert wieder seine Zuhörer

Wieder war die Pfarrkirche St. Peter und Paul zum Adventssingen gut gefüllt, als die Turmbläser im Altarraum mit dem Bozener Wiegenjodler eröffneten und der Wäckerlechor „Jetzt fangen wir zum Singen an“ verlauten ließ. Moderatorin Gerlinde Flödl sprach von einer Stunde vorweihnachtlicher Meditation, die Besucher wie Akteure mit dem Herzen, mit der Seele fühlen und empfinden. Die Pfarrkirche bietet hierfür einen wunderschönen Rahmen.

Das Klarinettenquartett der Musikvereinigung fordert auf: „Ihr Hirten lauft nach Bethlehem“! Es ist Advent, Ankunft des Herrn, des Sohn Gottes und des Erlösers. Dem „Rorate, ach tauet ihr Himmel“ von den Bocksberger Sängern und einem mit zarten Klängen von dem Harfentrio Lenzgeiger vorgetragenen Wiegenlied bittet der Wäckerlechor mit hellen Sopranstimmen „Tauet Himmel“. Die Ankunft des Erlösers gibt Hoffnung. Dürfen wir aber auch bei uns selbst ankommen, wo doch so vieles von außen auf uns einströmt? „Dürfen wir!“, sagt die Moderatorin. „Advent ist ein Leuchten“ bekräftigt der Bocksberger Dreigesang, „ O Jubel, o Freud“ klingt es aus jubilierenden Trompeten und Posaunen der Turmbläser.

Moderatorin Gerlinde Flödl (rechts) spricht die besinnlichen Texte zwischen den Musikstücken, das Klarinettenquartett besticht durch seinen herrlichen Klang.

Zeitenwende, Energiewende, Bewusstseinswende – die uns geläufigen Begriffe deuten auf einen Neubeginn hin. Die Klarinetten melden sich mit einem Allegro mit lieblichem Klang, „Staad werden“ so hört man von den Harfen erwartungsvolle, dezente Töne, „Es wird ein Stern aufgehen“ verkündet der Chor mit seinen kräftigen Männerstimmen im Hintergrund.

Maria wird vom Wäckerlechor in Ziemetshausen besungen.

Maria wird oft mit Blumen in Verbindung gebracht, einer weißen Lilie, die für Reinheit, Schönheit und Weiblichkeit steht. Maialtäre werden zur Verehrung Mariens reichlich mit Blumen geschmückt. „Maria ging in Garten“, erzählt der Wäckerlechor, „O Maria“ spielen die Turmbläser, auch die Bocksberger Sänger verehren die Mutter des Herrn jubilierend: „Als Maria übers Gebirge ging“. Den Hirten, mit Hege und Pflege von Tieren eng naturverbunden, erschien auf dem Feld ein Engel, um ihnen die Freude über die Ankunft des Erlösers zu verkünden. Sie hatten Angst vor Ungewohntem, „Fürchtet euch nicht“, so sprach der Engel zu ihnen, „ich verkünde euch und dem ganzen Volk große Freude“. Fröhlich, ja erwartungsvoll klang das Bozener Hirtenlied, „Ich wachte im Tal bei unseren Triften“, von den Männern des Chores angestimmt, gefolgt von einem fröhlichen Menuett des Harfentrios, bei dem alle drei ihre erstaunliche Fingerfertigkeit erkennen lassen. „Macht euch alle auf zum Stall“, fordert der Chor auf, die Bocksberger konstatierten „Nun es nahen sich die Stunden, wohin soll ich mich begeben?“.

Weihnachten beschließt die Zeit des in sich Gehens, dann ist Gnadenzeit. Der Chor lässt sein „Lasst uns alle heut‘ mit Freuden singen“ hören. Die Klarinetten folgen mit einem von Stakkatos durchsetzten „Balletto“, ehe Gerlinde Flödl, von dezenten Tönen des Chores begleitet, die Schlussworte spricht. Das die Teenagermädchen des Harfentrios und ihre zehnjährige Schwester am Hackbrett verabschieden sich mit einem lieblichen Moderato, „Still o Himmel“ lautet der Schlussgesang vom Wäckerlechor. Nach dem Segen von Pfarrer Bernhard Endres erhebt der seit mehr als 50 Jahren agierende Organisator des Adventssingens, Chorleiter Wolfgang Flödl, die Hand zum traditionellen Andachtsjodler. Die Bocksberger Sänger stimmen an, es folgen die weiteren Mitwirkenden, schließlich die Besucher – alle Jahre wieder Momente tiefer Ergriffenheit und mit Gänsehautgefühl! Die Turmbläser Altstätter verabschieden vor der Pfarrkirche die weihnachtlich gestimmten Besucher.

Das Adventssingen in Ziemetshausen gibt es seit 50 Jahren.

Das Adventssingen hat seinen Ursprung in einer anfangs der siebziger Jahre veranstalteten Weihnachtskantate mit dem Frauenchor, wo Heimatpoeten wie der weithin bekannte Alois Sailer Weihnachtsgeschichten vortrugen. Von 1974 an veranstalteten Wolfgang Flödl und die Chorgemeinschaft ein Adventssingen mit heimischer Stubenmusik. Im Laufe der Jahre konnten auswärtige Musikgruppen engagiert werden, die bei den mit musikverwöhnten Ziemetshausern zusammen mit den heimischen Chören begeisterten Anklang fanden. Diese Tradition wird bis zum heutigen Tag gepflegt und ist ein fester Bestandteil in der hiesigen sogenannten „staaden Zeit“vor Weihnachten. (AZ).