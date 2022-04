Ziemetshausen

vor 50 Min.

Arztpraxis "bis auf Weiteres geschlossen": Ziemetshauser sind besorgt

Arztpraxis Ziemetshausen: Dieses Schild und die seit 28. März geschlossene Arztpraxis sorgen für große Verärgerung und weitgehend Ratlosigkeit in der Marktgemeinde.

Plus Überraschend ist die Praxis von Dr. Jutta Schmid seit vergangener Woche geschlossen. Viele Menschen im Zusamtal stehen jetzt ohne Hausarzt da. Die Gründe sind unklar.

Von Peter Voh

"Als vergangene Woche das Telefon geklingelt hat, war ich überrascht", sagt Ziemetshausens Bürgermeister Ralf Wetzel. Was er dort erfahren hatte, teilte er am Montag im Marktgemeinderat mit und es wurde zum bestimmenden Thema. Die Hausarztpraxis im Arzthaus am neuen Marktplatz ist seit vorletzter Woche aus unbekannten Gründen geschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .