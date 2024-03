Auch Ziemetshausen stimmt Sparkassenfusion zu

Plus Verwaltungsratsvorsitzender der der Sparkasse Schwaben-Bodensee, Martin Sailer, ist zu Gast in der Ziemethauser Marktgemeinderatssitzung.

Als letzte Kommune im Bereich der Sparkasse Günzburg-Krumbach hat Ziemetshausen als kommunale Trägerkörperschaft der geplanten Fusion der Sparkassen Schwaben-Bodensee und Günzburg-Krumbach zugestimmt. Auf Grundlage des Entwurfs eines Vereinigungsvertrages haben die Markträte einstimmig der Auflösung des Zweckverbandes Günzburg-Krumbach zum Ablauf des 30. Juni 2024 sowie den Beitritt als Mitglied des Trägerzweckverbandes Schwaben-Bodensee zum 1. Juli 2024 beschlossen. Erster Bürgermeister Ralf Wetzel wird als „geborener“ Verbandsrat den Markt Ziemetshausen in der Verbandsversammlung des Fusionszweckverbandes vertreten, sein Stellvertreter ist zweiter Bürgermeister Edwin Räder. Beide waren bisher schon in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse Günzburg-Krumbach entsendet worden.

Der Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse Schwaben-Bodensee Martin Sailer, Landrat des Landkreises Augsburg, ließ es sich nicht nehmen, der Sitzung des Marktgemeinderates zu diesem Tagesordnungspunkt beizuwohnen. Er sprach von fundierten Fusionsüberlegungen zweier erfolgreicher Sparkassen und bemerkte, dass es sich hier um zwei Bankinstitute handle, die hervorragend aufgestellt seien und zusammen eine wirtschaftlich starke Region bedienten.