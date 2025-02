Am Montagmorgen ist ein 40-Jähriger mit seinem Pkw auf der Ortsverbindung von Habertsweiler in Richtung Lauterbach gefahren. In einer Rechtskurve kam er laut Polizeibericht aufgrund von Straßenglätte alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro, und der Pkw musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (AZ)

