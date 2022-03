Bank herausgerissen: Mehrere Sachbeschädigungen in Ziemetshausen

Graffiti, eine kaputte Fensterscheibe, eine herausgerissene Bank. In den vergangenen Wochen kam es in Ziemetshausen zu mehreren Sachbeschädigungen.

Im Zeitraum vom 10. Februar bis zum 3. März haben Unbekannte in Ziemetshausen mehrere Sachen beschädigt. Im Ziemetshauser Stadtteil Muttershofen hat jemand die Hauswand des Feuerwehrhauses mit Graffiti bemalt. Am 150 Meter entfernten Pumpenhäuschen wurde ein Regenfallrohr eingetreten und eine Fensterscheibe beschädigt. Außerdem wurde eine Parkbank auf dem Spielplatz in Muttershofen herausgerissen.

Sachbeschädigungen in Ziemetshausen summieren sich auf rund 1900 Euro

Die Sachbeschädigungen wurden der Polizei am Donnerstag angezeigt, der Sachschaden beträgt ungefähr 1900 Euro. Die Polizei bittet telefonisch unter 08282/905111 um Zeugenhinweise. (AZ)