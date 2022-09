Ziemetshausen

Bauausschuss lehnt Biogasanlage und Tinyhaus ab

In Uttenhofen möchte jemand ein Tinyhaus aufstellen. Die Gemeinde ist dagegen.

Plus Warum die Antragsteller im Ziemetshauser Bauausschuss keine Zustimmung finden.

Von Peter Voh

Zum wiederholten Mal muss sich der Bauausschuss des Marktgemeinderates mit dem Bauantrag für zwei Stellplätze für ein Tinyhaus sowie für eine Jurte (traditionelles Zelt der Nomaden in Zentralasien) auf einem hochwassergefährdeten Grundstück in Uttenhofen befassen. Auf der Sitzung im Mai haben die Räte dem Ansinnen mit allen Stimmen bereits das gemeindliche Einvernehmen versagt. Beide Objekte sind mobil und können nach Aussage des Antragstellers an verschiedenen Orten platziert werden.

