Ziemetshausen

Baustart der Tankstelle an B300 noch heuer: Investor denkt an weitere Projekte

In Ziemetshausen soll ab Herbst im Gewerbegebiet an der B300 eine Tankstelle gebaut werden.

Plus Der Bau der Avia-Tankstelle an der Bundesstraße in Ziemetshausen soll im Herbst beginnen. Projektentwickler Stefan Tränkner hat im Gewerbegebiet noch mehr vor.

Seit Jahren wird über die Errichtung einer Tankstelle im Ziemetshauser Gewerbegebiet-Ost auf einem Eck-Grundstück an der Bundesstraße B300 in der Nähe des Netto-Supermarkts gesprochen. Die Realisierung des Projekts zieht sich immer noch hin. Im Gespräch mit unserer Redaktion versichert Projektentwickler Stefan Tränkner, dass der Baubeginn weiterhin für dieses Jahr fest geplant ist. Los geht es wohl im Herbst, Eröffnung soll 2024 sein. Für viele Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde dürfte dies eine erfreuliche Nachricht sein, da sie bisher etwa nach Dinkelscherben, Thannhausen oder Ustersbach fahren mussten, um ihre Autos zu tanken und sich nach einer besseren Nahversorgung sehnen. Tränkner war zusammen mit einem Geschäftspartner bereits in Ziemetshausen mit dem Bau des Netto-Markts als Investor aktiv. Die Tankstelle soll nach seiner Aussage nicht das letzte Projekt in der Marktgemeinde sein.

Gestiegene Zinsen, Inflation und Baukosten

Die finale Entscheidung für den Bau einer neuen Avia-Tankstelle an der Bundesstraße in Ziemetshausen wurde bereits im Jahr 2021 getroffen. Die Oest Tankstellen GmbH & Co. KG aus Freudenstadt ist an dem Projekt beteiligt und tritt als Bauherr auf. Den sich weiterhin hinziehenden Baustart führt Stefan Tränkner, der das Grundstück verpachtet, auf die allgemeine Krise in der Baubranche zurück. Er nennt gestiegene Zinsen und Baukosten als Gründe für Verzögerungen. Auch beim Bau des Netto-Supermarkts gab es schon eine Verzögerung von einigen Monaten. Stefan Tränkner bezeichnet derartige Bauverzögerungen als normal.

