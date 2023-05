Ziemetshausen

vor 33 Min.

Baustart noch 2023: Ziemetshausen bekommt an B300 eine Tankstelle

In Ziemetshausen wird im Gewerbegebiet an der B300 eine für viele Bürger lang ersehnte Tankstelle gebaut.

Plus Bürger aus Ziemetshausen müssen mit dem Auto weit fahren, um zu tanken. Doch das soll bald Geschichte sein. An der B300 beginnt noch heuer der Bau einer Tankstelle.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Seit Jahren ist im Gespräch, dass eine Tankstelle im Ziemetshauser Gewerbegebiet-Ost auf einem Grundstück an der Bundesstraße 300 und dem Netto-Supermarkt gebaut werden soll. Doch die Realisierung des Projekts verzögerte sich. Nun kommt buchstäblich Fahrt auf: Wie unsere Redaktion erfuhr, soll in jedem Fall noch in diesem Jahr, möglicherweise schon im Sommer, Baubeginn sein. Für Bürgermeister Ralf Wetzel ist diese Nachricht Grund zur Freude: "Eine tolle Sache für unsere Marktgemeinde, bald müssen unsere Bürgerinnen und Bürger nicht mehr viele Kilometer fahren, um zu tanken." Der Rathauschef verspricht sich von der neuen Tankstelle aber nicht nur eine bessere Nahversorgung.

Tankstelle in Ziemetshausen wird seit Jahren diskutiert

Wie berichtet, fiel bereits im Jahr 2021 die Entscheidung, dass in Ziemetshausen an der Bundesstraße eine neue Avia-Tankstelle entstehen soll. Die Oest Tankstellen GmbH & Co. KG ist Gesellschafterin aus Freudenstadt und hätte gerne noch im Jahr 2022 das Neubau-Projekt realisiert. Dass sich der Baubeginn in die Länge gezogen hat, ist laut Projektentwickler Stefan Tränkner auf die zweijährige Coronapandemie mit all ihren negativen Begleiterscheinungen zurückzuführen. Und auch die darauffolgende angespannte Energie- und Baukostensituation habe ihr Übriges getan. Nachdem die erforderliche Baugenehmigung am Ende vergangenen Jahres durch das Landratsamt Günzburg erteilt worden war, sei man inzwischen in der finalen Phase der Projektrealisierung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen