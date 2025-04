Mit einer gesunden Lebensweise bewusst Krankheiten vorzubeugen oder zu lindern, das war der Leitspruch von Stephan Weber, Facharzt für Allgemeinmedizin im örtlichen MVZ bei seiner Einladung zum Begegnungsnachmittag in Ziemetshausen. Trinken wird von älteren, aber auch jungen Menschen oft vernachlässigt, ist aber das Hauptkriterium für die Gesundheit. Gleich an zweite Stelle setzte der Arzt die Bewegung - günstigenfalls an der frischen Luft oder zu Hause, an Geräten oder auch im Sitzen. Den Inhalt seines mitgebrachten Einkaufskorbes voller gesunder Lebensmittel, aus denen einfache Gerichte gezaubert werden können, stellte Weber den Besucherinnen vor. Ab und zu darf auch „Ungesundes“ als Belohnung in den Tagesablauf eingebaut werden, es sollte aber nicht mehr als 20 Prozent der Nahrung ausmachen. Zudem wurden Kostproben mit gesunden Aufstrichen und Vollkornbrot, als Anregung für zu Hause, serviert. Ein kleines Ostergeschenk und ein Infoblatt gesunder Lebensmittel mit deren Vitaminen konnten die Besucherinnen abschließend mit nach Hause nehmen.

