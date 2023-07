Bei einem besonderen Besuch aus Alba Julia gibt es viel Dankbarkeit

Schwester Maria aus Alba Julia ist zu Gast in der Region. Am kommenden Sonntag startet ein weiterer Hilfstransport nach Siebenbürgen.

Viele Freunde und Gönner des Freundeskreises Zusam-Stauden und auch alte Bekannte aus ihrer früheren Zeit im Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg konnte Schwester Maria aus dem rumänischen Alba Julia anlässlich ihres Kurzbesuches in Ziemetshausen begrüßen.

Die Wiedersehensfeier begann mit einer gemeinsamen Andacht in der Vogelburggrotte unweit der Christophoruskapelle hoch über der Marktgemeinde, gestaltet von Pfarrer Albert Mahl und Diakon Alois Held und von Helmut Knoll musikalisch begleitet. Im Rahmen der Andacht berichtete Sr. Maria über Aktuelles aus dem Kloster St. Iusif. So haben alle Schülerinnen und Schüler der letzten Klasse die Prüfung zum deutschen Sprachdiplom bestanden, die schulischen Leistungen insgesamt sind weiterhin überdurchschnittlich, was sich darin widerspiegelt, dass die private Schule von Sr. Maria von staatlichen rumänischen Behörden als beste Schule in der Region Siebenbürgen ausgezeichnet wurde.

Die Willkür der staatlichen Einrichtungen musste die Klosterfrau bei einer kürzlichen Kontrolle in ihrem Altenpflegeheim erfahren. Es konnten zwar keine Pflegefehler aufgedeckt werden, aber aufgrund von übertriebenen Forderungen an Dokumentation hat sich der fehlende Aufschrieb über die Anzahl der Brotscheiben je Bewohner zum Frühstück als größter Mangel erwiesen. Ferner führten altersbedingt angerostete Räder bei einigen Nachtschränkchen gar zu einer Strafzahlung.

Es gibt die Hoffnung auf "Idealisten aus Deutschland"

Die Landwirtschaft, wenn auch weit außerhalb von Alba Julia gelegen, ist weiter sehr wichtig zur Selbstversorgung und für die dringend benötigten Einnahmen aus dem Verkauf der Milch. In diesem Zusammenhang schüttete die Berichtende wieder ihr Herz aus und betonte neuerlich ihre eindringliche Suche nach Helferinnen und Helfern in der Schule, für die Pflege im Altenheim sowie für die Landwirtschaft und „hofft inbrünstig auf Idealisten aus Deutschland“.

Sr. Maria und Anton Böck, Vorsitzender des Freundeskreis, hoben unisono hervor, dass ohne die Unterstützer der gesamte Einsatz für das Kloster in Alba Julia nicht möglich sei. Beide richteten vor allem ihren Dank an die Helfer im Hintergrund, an Mitglieder und Spender sowie an die Firmen Krumbacher Spedition, Vita-Tahedl, Karl Miller GmbH und viele andere Firmen in der Region und darüber hinaus. Böck erwähnte, dass bei der Spendensammlung am Tag vorher von 15 Helferinnen und Helfer 25 Paletten Hilfsgüter entgegengenommen wurden und sortiert werden konnten.

Dazu kamen noch Spenden von Firmen aus der näheren und weiteren Umgebung, die den bevor-stehenden Hilfstransport vervollständigen. Anschließend gab es ein gemütliches Zusammensein auf Einladung der Familie Karl Miller unterhalb der Kapelle. Hier hatten die Besucher Möglichkeit zu einem Gespräch oder regem Gedankenaustausch mit Schwester Maria, die sich dann nach wenigen Stunden hier schon wieder über ihre niederbayerische Heimat in Richtung Alba Julia auf den Weg machte.

Am Sonntag, 30. Juli folgt die nächste Fahrt nach Siebenbürgen

Nach letzten vorbereitenden Arbeiten und dem finalen Laden von zwei Lkw mit Aufleger macht sich das Team des Freundeskreises am Sonntag, 30. Juli mit einem Dutzend Fahrer und Helfer auf den Weg nach Siebenbürgen. Um 14 Uhr erhalten die Teilnehmer des Hilfstransportes vom Ziemetshauser Pfarrer Bernhard Endres den Reisesegen und werden dann von Bürgermeister Ralf Wetzel mit besten Wünschen auf den langen Weg nach Alba Julia verabschiedet. Die Bevölkerung ist zur Verabschiedung der Reisenden vor der Taferne herzlich eingeladen.