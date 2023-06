Ziemetshausen

Bei Ziemetshausen wird die Hochspannungsleitung erneuert

Plus Der Strom fließt bald an Stahlseilen, die an neuartigen Vollwandstahlmasten hängen. Bei Ziemetshausen kommen die Arbeiten voran und queren auch die B300.

Silbrig glänzend streckt sich nahe der B300 bei Ziemetshausen eine Stahlröhre in den blauen Himmel. Das hat zwar mit Zunkunftstechnologie zu tun, doch entsteht hier nicht die Abschussrampe für eine Weltraumrakete. Die Stahlröhre wird auf einem Betonfundament ganz nahe, ja fast unter einer bestehenden Stromleitung errichtet. Es ist eine 110-kV-Hochspannungsleitung, die zwischen dem Meitinger Ortsteil Erlingen im Landkreis Augsburg und der Stadt Memmingen verläuft. Sie stammt noch aus den 1940er-Jahren und durchläuft den südlichen Landkreis Günzburg zwischen Balzhausen und dem Ziemetshauser Ortsteil Uttenhofen.

Sowohl die Masten als auch die Leiterseile der Trasse haben das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht. Die LEW Verteilnetz GmbH (kurz LVN) erneuert die Leitung daher vollständig (wir berichteten). Aktuell wird der mehr als 13 Kilometer lange Abschnitt zwischen Balzhausen und Dinkelscherben erneuert, erklärt Ingo Butters, der Pressesprecher der Lechwerke.

