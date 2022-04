Ziemetshausen

Betrunkener Fahrer streift parkendes Auto in Ziemetshausen

Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, nachdem er in Ziemetshausen einen Unfall verursacht hat.

Der Verursacher eines Unfalls in Ziemetshausen stand unter Alkoholeinfluss, stellte die Polizei fest. Was am Montagabend passiert ist.

Ein 53-jähriger Autofahrer streifte am Montagabend gegen 20.30 Uhr in der Krumbacher Straße in Ziemetshausen beim Vorbeifahren mit seinem Wagen ein geparktes Fahrzeug. Das berichtet die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Alkoholtest bei Autofahrer in Ziemetshausen fällt positiv aus Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, weshalb die Beamten eine Blutentnahme anordneten und den Führerschein sicherstellten. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 7000 Euro, so die Polizei. (AZ)

