Container brennt am Wertstoffhof Ziemetshausen

20 Feuerwehrleute müssen am Freitagabend zum Wertstoffhof in Ziemetshausen ausrücken. Von Brandstiftung geht die Polizei aber nicht aus.

Am Freitagabend wurde ein brennender Container am Wertstoffhof in Ziemetshausen entdeckt, berichtet die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Behälter, der mit Laub befüllt war. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell ablöschen. Die Brandursache dürfte glühende Asche sein, so die Vermutung. Bereits am Nachmittag kam es zu einer Rauchentwicklung wegen glühender Asche im selben Container. Diese war wohl nicht restlos abgelöscht worden. Durch den Wind wurde dann vermutlich das Feuer erneut entfacht. Am Container entstand lediglich ein leichter Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. Die Feuerwehr Ziemetshausen war mit rund 20 Personen im Einsatz. (AZ)