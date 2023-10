Ziemetshausen

vor 32 Min.

Das Baugebiet Zusamgarten in Ziemetshausen steht in der Kritik

Ein Geh- und Radweg in Verlängerung des Lindenwegs teilt das Baugebiet Zusamgarten, das der Markt Ziemetshausen plant. Das Wiesengelände links vom Weg gehört der Gemeinde, ist eine Baulücke und soll vier Häuser fassen. rechts vom Weg geht es in Richtung Zusam. Dort sollen längs des Wegs ebenfalls vier Häuser entstehen, was umstritten ist.

Plus Unter Bürgern diskutiert wird in Ziemetshausen gerade das geplante Baugebiet Zusamgarten für acht Einfamilienhäuser.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Wellen im Zusammarkt Ziemetshausen schlägt das geplante Baugebiet Zusamgarten, das heuer im Sommer im Marktgemeinderat vorgestellt worden war. Nicht wenige Bürgerinnen und Bürger sorgen sich um die Natur in der Auenlandschaft an der Zusam, an deren Grenzen das Gebiet geplant ist. Wie wir berichteten, sollen acht Einfamilienhäuser im Süden des Ortes, westlich der Allgäustraße errichtet werden. Vier Häuser sollen östlich eines bestehenden Geh- und Radweges eine Baulücke ausfüllen, weitere vier Häuser sollen westlich des Wegs entstehen. Die Fläche östlich des Radweges gehört der Gemeinde, die westlichen Flächen sind in privater Hand.

Die Bedenken aus der Bürgerschaft betreffen vor allem den Naturschutz und den Hochwasserschutz. So habe man in Ziemetshausen die privilegierte Situation, eine relativ intakte Auenlandschaft rund um die Zusam zu besitzen, mit anmoorigen, oft nassen Bereichen und großer Artenvielfalt. Erst kürzlich habe sie auf dem Fahrradweg dort eine überfahrene Zauneidechse gefunden, sagt eine Ziemetshauserin und liefert damit einen kleinen Beweis für das Vorhandensein geschützter Arten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen