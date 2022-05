Ziemetshausen

vor 2 Min.

Das bietet das neue Feuerwehrhaus in Uttenhofen

Plus Die Uttenhofer und Uttenhoferinnen haben ihr neues Feuerwehrhaus am Ersten Mai feierlich eingeweiht. Vieles hat sich verändert, aber nicht alles.

Von Peter Voh

Der Mai ist gekommen, nicht nur der erste Tag des Monats ist diesmal ein Sonn- und Feiertag zugleich, auch die Uttenhofer Bevölkerung darf mit der Einweihung des umgebauten und vergrößerten Feuerwehrhauses einen Feiertag begehen. So eröffnete Pfarrer Bernhard Endres in Konzelebration mit dem rumänischen Pfarrer Gusti den kirchlichen Teil der Einweihungsfeierlichkeiten. Angelehnt an den Uttenhofer Kirchenpatron St. Josef, der seinerzeit seine Familie mit seiner Hände Arbeit ernährt und so für sie gesorgt hat, so haben auch die hiesigen Feuerwehrler Hand angelegt und für ihr Dorf, für die Bevölkerung quasi ein neues Feuerwehr-gerätehaus geschaffen. Die Feuerwehr ist nicht nur da für gegenseitige Unterstützung in Not- oder Unglücksfällen und die so wichtige Hilfe für Bedrängte und in Not Geratene. Die örtliche Feuerwehr ist auch ein wichtiger Baustein in der dörflichen Gemeinschaft, steht für ein Miteinander und Füreinander. Und dies haben sie mit diesem Bau eindrücklich unter Beweis gestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .