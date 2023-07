Ziemetshausen

Das ist beim Radelspaß in Ziemetshausen geboten

Am Webereimuseum in Ziemetshausen wurde das Programm für den Donautal-Radelspaß vorgestellt. Er umfasst Strecken mit 48, 43 und 11 Kilometer und findet am Sonntag, 17. September statt.

Plus Beim Donautal-Radelspaß wird durch drei Landkreise geradelt. Wie die Streckenführung für den großen Rad-Event aussieht und welche Attraktionen es am Wegesrand gibt.

Einen Augenblick ist Angelika Tittl allein mit ihren Gedanken. Sie blickt hinüber zu den Plakaten, auf denen der Ablauf der Großveranstaltung Donautal-Radelspaß dargestellt ist. Am Sonntag, 17. September wird er in Ziemetshausen stattfinden und durch drei Landkreise ( Günzburg, Unterallgäu, Augsburg) führen. Bis zu rund 10.000 Radlerinnen und Radler werden erwartet. Seit dem Jahr 2005 hat Angelika Tittl den Radelspaß maßgeblich mitorganisiert. "In Ziemetshausen werde ich das zum letzten Mal machen", bestätigt die 63-Jährige, die seit vielen Jahren für den Verein Donautal Aktiv tätig ist. Nach 2011 und 2013 findet der Radelspaß zum dritten Mal in Ziemetshausen statt.

Mit dem Rad reizvolle Landschaften erleben, Sehenswürdigkeiten entdecken, an vielen Ständen kulinarische Köstlichkeiten oder auch Musik genießen - verbunden mit einem "radelnden Gemeinschaftserlebnis": So könnte man den Donautal-Radelspaß mit kurzen Worten umschreiben. Tausende von Radlerinnen und Radlern finden sich Jahr für Jahr im September an einem Wochenende zusammen. In der Regel gibt es drei ausgeschilderte und gesperrte Radstrecken zur Auswahl. Am Austragungsort findet eine große Zentralveranstaltung mit vielen Ständen statt. Organisiert wird die Veranstaltung, die es 2005 erstmals in Gundelfingen gab, vom Verein Donautal Aktiv.

