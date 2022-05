Ziemetshausen

vor 3 Min.

Das sind die Pläne für die geschlossene Ziemetshauser Arztpraxis

Plus Dr. Jutta Schmid hat ihre Praxis Ende März geschlossen. In Ziemetshausen arbeiten Politik und medizinische Organisationen seitdem an einer neuen Lösung.

Von Piet Bosse

Vor wenigen Tagen verkündete Ziemetshausens Bürgermeister Ralf Wetzel im Marktgemeinderat, dass es potenzielle Ärzte oder Ärztinnen gibt, die die kürzlich von Dr. Schmid geschlossene Arztpraxis in Ziemetshausen übernehmen könnten. Derzeit sieht vieles danach aus, dass in Ziemetshausen ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) aufgebaut wird. Doch auf dem Weg dahin gibt es Hürden und auch eine alternative Lösung.

