Der Aktionsflyer zum Donautal-Radelspaß ist erhältlich

Der neue Radelspaß-Planer ist da. Alles zu den drei Strecken, der große Warm-Up-Party und 28 Streckenangebote rund um Ziemetshausen im Überblick.

Die Planung des Radelspaß-Wochenendes kann beginnen. Der kostenlose Planer für den 16. und 17. September liegt ab sofort bei zahlreichen Banken, Rathäusern, Radgeschäften, Biergärten und Gastwirtschaften in den Landkreisen Günzburg, Augsburg, Unterallgäu, Dillingen sowie Heidenheim, Ulm/ Neu-Ulm und Donau-Ries aus. Rund 20.000 Flyer werden Ende August bzw. Anfang September über ausgewählte amtliche Mitteilungsblätter direkt an die Haushalte verteilt (Bächingen, Balzhausen, Blindheim, Burtenbach, Buttenwiesen, Dürrlauingen, Edelstetten, Haldenwang, Haunsheim, Jettingen-Scheppach, Landensberg, Münsterhausen, Röfingen, Schwenningen, Thannhausen, Tussenhausen, Ursberg, Villenbach, Winterbach, Ziemetshausen).

Der Aktionsflyer kann außerdem unter der kostenlosen Radelspaß-Hotline 0800/4772001 oder per E-Mail an info@donautal-aktiv.de bestellt werden. Einen Überblick über die drei ausgeschilderten Strecken (elf, 43 und 48 Kilometer) bietet die Karte inklusive Höhenprofilen. In vielen Gemeinden entlang der Touren ist etwas geboten.

Insgesamt 28 abwechslungsreiche Angebote, von regionalen Spezialitäten über Kuh-Kino, Yoga auf der Alpaka-Weide und Meditation in der Kirche bis hin zu Schnupperflügen, warten auf kleine und große Radfans. Bei dieser großen Auswahl empfiehlt das Team von Donautal-Aktiv e.V. sich vorab, den Radelspaß-Planer zu besorgen. Damit ausgestattet können dann gezielt die persönlichen Favoriten ausgewählt werden. Zudem finden sich im Radelspaß-Planer nicht nur wichtige Hinweise zur Veranstaltung, sondern auch ein Vorgeschmack, was Radfans auf der Zentralveranstaltung in der Neuen Mitte in Ziemetshausen erwartet. An beiden Veranstaltungstagen findet dort eine große Typisierungsaktion für die DKMS statt. (AZ)