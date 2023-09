Der Ziemetshauser Radelspaß ist für sie auch eine besondere "Abschiedsparty"

Zum letzten Mal organisiert Angelika Tittl maßgeblich den Donautal-Radelspaß. Wie sie die Veranstaltung über viele Jahre hinweg als "Tourentüftlerin" geprägt hat.

Die Musik, das umfangreiche kulinarische Angebot aus der Region, die zauberhafte Landschaft, in der Tausende von Radlern unterwegs sein werden: Als Angelika Tittl über den bevorstehenden Radelspaß in Ziemetshausen spricht, nehmen ihre Worte eine regelrecht begeisternde Fahrt auf. Dabei ist aber auch ein wenig zu spüren, dass Angelika Tittl ihre Person immer in den Hintergrund stellt, wenn es um den Donautal-Radelspaß geht. Doch der kommende Radelspaß ist für sie persönlich ein ganz besonderer. Zum letzten Mal organisiert die 64-Jährige die Großveranstaltung maßgeblich mit. "Mit dem Wort Ruhestand tue ich mir noch etwas schwer", sagt sie. Aber gleichermaßen sei Ziemetshausen auch "ihre Abschiedsparty", auf die sie sich sehr freue.

Angelika Tittl erinnert sich an die Anfänge der Veranstaltung Donautal-Radelspaß im Jahr 2005 in Gundelfingen. Eine Schweizer Veranstaltung sei damals das Vorbild für das neue Format in der Region gewesen. Rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden es damals in Gundelfingen gewesen sein, schätzt sie. Seitdem fand der Radelspaß jährlich schwerpunktmäßig in den Kreisen Dillingen und Günzburg statt. Mitunter kamen rund 10.000 bis 12.000 Besucher. Für den Radelspaß in Ziemetshausen, der am Samstag/Sonntag, 16./17. September stattfindet, wird bei schönem Wetter mit einer ähnlichen Besucherzahl gerechnet.

Wer hätte das gedacht 2003, als die gebürtige Giengenerin Angelika Tittl als Büroleiterin beim Verein Donautal Aktiv anfing. Der Verein, maßgeblich getragen von den Kreise Dillingen und Günzburg, kümmert sich mit seinen 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für beide Kreise um Bereiche der Regionalentwicklung, diverse EU-Projekte, Landschaftspflege, Naherholung oder auch Tourismus. Wiederholt ist der Verein auch grenzübergreifend in Baden-Württemberg tätig. Bekannt dürfte Donautal Aktiv aber vor allem durch die jährliche Organisation des Donautal-Radelspaßes sein. Im Laufe der Jahre ist Angelika Tittl immer mehr in diese Aufgabe hineingewachsen. Sie schwärmt noch heute vom zweiten Radelspaß 2006 in Krumbach mit einem riesigen Kneipp-Becken auf dem Marktplatz. Danach habe sich die Veranstaltung fortlaufend weiterentwickelt.

Angelika Tittl ist gerne in der Natur unterwegs

Angelika Tittl ist in ihrer Freizeit mit ihrem Mann Jakob und Freunden immer wieder radelnd in der Natur unterwegs, so kann sie Hobby und Beruf beim Radelspaß gut verbinden. Das Erkunden der Strecken ist vor allem ihre Aufgabe. Vor Ort ist sie häufig nicht nur mit dem Pkw, sondern auch mit dem Rad. Man müsse sich die Dinge genau anschauen, hat sie immer wieder betont. Mitunter hätten sich auf einer Landkarte gut aussehende Wege als schlammige Rinnen entpuppt. Wiederholt führt sie Gespräche mit Ortskundigen oder lokalen Vereinen. Das große ehrenamtliche Engagement gibt dem Radelspaß Jahr für Jahr seinen besonderen Charakter.

Angelika Tittl, Mutter zweier erwachsener Kinder, hat zum aktuell anstehenden Radelspaß mit Schwerpunkt im Kreis Günzburg einen besonderen persönlichen Bezug. Ihre Mutter wurde aus dem Sudetenland vertrieben. Auf dem Weg nach Westen war der kleine Ort Hagenried im heutigen Kreis Günzburg "ihre erste Station". Guten Kontakt hat sie zu ihren Cousins Siegfried Thurn (Edelstetten) und Max Thurn (Wiesenbach). Eine Tante lebt in Dürrlauingen.

Zusammen mit ihrem Mann wohnt sie in Essingen bei Aalen

Mit ihrem Mann Jakob (die beiden wohnen in der rund 6500 Einwohner zählenden Essingen westlich von Aalen) radelt sie auch immer wieder im Landkreis Günzburg. Hier wird man sie wohl auch nach der Pensionierung öfter antreffen. Vielleicht auch wandernd oder gar mit einem guten Roman in der Hand. Angelika Tittl erzählt, dass sich ihr pensionierter Mann ehrenamtlich in der Bürgerbibliothek Essingen engagiere. "Da geht mir der Lesestoff nie aus." Mehr möchte sie sich künftig im Schwäbische-Alb-Verein einbringen. Aber jetzt konzentriert sie sich noch einmal ganz auf den Radelspaß, der für sie auch eine "Abschiedsparty" ist.