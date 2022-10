Die Bedrohung durch den Laubholzbockkäfer ist jetzt Geschichte

Plus Rund acht Jahre lang gab es Probleme mit dem aus Asien stammenden Laubholzbockkäfer. Jetzt fanden die Aktionen gegen ihn einen erfolgreichen Abschluss.

Asiatischer Laubholzbockkäfer: Über viele Jahre hinweg war dieses Stichwort für das Gebiet rund um den Ziemetshauser Ortsteil Schönebach mit einem unangenehmen Thema verbunden. Doch vor Kurzem konnten alle Einschränkungen mit Blick auf den Forstschädling aufgehoben werden. Experten informierten nun vor Ort über die aktuelle Lage.