Ziemetshausen

18:00 Uhr

Die Hausarzt-Versorgung in Ziemetshausen ist gesichert

Plus Hausarzt Peter Feil hört Ende des Jahres in Ziemetshausen auf. Nachfolger stehen fest, dank einer Kooperation mit der Kreisklinik und einem Tochterunternehmen.

Von Oliver Wolff

Bürgermeister Ralf Wetzel bezeichnet das Allgemeinmedizinische Versorgungszentrum Ziemetshausen als Meilenstein: "Was lange währt, wird endlich gut. Das MVZ sichert nicht nur den Hausarzt- und Apotheken-Standort bei uns in Ziemetshausen, sondern hat auch für die umliegenden Kommunen im Landkreis Günzburg und Augsburg eine große Bedeutung." Wie berichtet, wird die Ambulante Medizin gGmbH der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach die Praxisräume im Erdgeschoss der Mühlstraße 2 übernehmen und dort ein Allgemeinmedizinisches Versorgungszentrum etablieren. Die Tinte sei trocken, heißt es bei einem Vor-Ort-Termin mit Bürgermeister Wetzel und Günzburgs Landrat Hans Reichhart. Zum 1. Januar 2024 geht die neue Praxis in den Betrieb und der bisherige Hausarzt Peter Feil mit 79 Jahren in den wohl verdienten Ruhestand.

Hausarzt Feil geht Ende 2023 mit 79 Jahren in den Ruhestand

Durch den Wiedereinstieg des Allgemeinmediziners Peter Feil konnte die Praxis in der Ziemetshauser Ortsmitte im September 2022 nach zweimonatiger Unterbrechung wiedereröffnet werden. Zwischenzeitlich bekam er Unterstützung von einer Medizinerin, die den Standort aber bald wieder verließ. Selbst Feil war altersbedingt nur ein "Platzhalter", wie Wetzel sagt, und eine Lösung mit Perspektive musste her. Der Markt Ziemetshausen wandte sich an mögliche Kooperationspartner, unter anderem an das Dominikus-Ringeisen-Werk und wagte schließlich mit den Kreiskliniken beziehungsweise ihrer Ambulanten Medizin gGmbH einen für den Landkreis bisher einmaligen Schritt. Landrat Reichhart findet lobende Worte für Wetzel: "Es gibt kaum einen anderen Bürgermeister, der sich bei dem Thema so sehr engagiert."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

